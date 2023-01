Bethesda håper Starfield fortsatt kommer i første halvdel av 2023

HQ

Like før vi gikk inn i det nye året hevdet troverdige kilder at Bethesda og Arkane sitt Redfall skal lanseres den første uken av mai, så blant annet siden Bethesda stadig har sagt at spillet kommer før Starfield var jeg ikke alene om å spekulere i at sistnevnte hadde blitt utsatt til andre halvdel av året. Dette er tydeligvis ikke tilfellet.

Starfield sin kundeservice-side har nemlig blitt offentliggjort, og blant spørsmålene som besvares der er "Hva er Starfields lanseringsdato?". Svaret er ganske enkelt:

"Starfield slippes eksklusivt på Xbox Series X|S og PC i første halvdel av 2023."

Offisielt er altså planen fortsatt at det etterlengtede storspillet blir tilgjengelig før juli, så med mindre Xbox Game Studios og Bethesda bare forsøker å holde ansikt utad får vi se om det kan leve opp til The Elder Scrolls V: Skyrim sin suksess mens det fortsatt er varmt ute.