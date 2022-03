Bethesda har lagt ut Ghostwire Tokyo-musikken på YouTube og Spotify

HQ

På fredag slippes Ghostwire Tokyo, et actionskrekkspill der du skal kjempe deg gjennom et Tokyo der alle mennesker har forsvunnet og spøkelser og demoner har tatt over. Om du vil høre på soundtracket til eventyret har Bethesda nå delt dette på diverse plattformer.

Det er bare å besøke Spotify eller YouTube for å nyte to timers musikk fra Ghostwire Tokyo, som lanseres 25. mars til PC og PlayStation 5. Ettersom Microsoft eier både Bethesda og utvikleren kommer spillet sannsynligvis til Xbox på et senere tidspunkt.

Du finner Eiriks anmeldelse av Ghostwire Tokyo her.