Bethesda jobber med å legge til bykart og nye måter å reise på i spillet. Starfield

Siden Starfield ble lansert, har spillere av Bethesdas nyeste rollespill laget en ønskeliste over funksjoner de ønsker seg til spillet ganske snart. Bykart, mod-støtte med mer har stått øverst på listen, og i et Reddit-innlegg nylig avslørte Bethesda at de hadde lyttet.

Innlegget begynte med å ta for seg den nylige, mindre løsningen for Starfield som har blitt utgitt, og avslørte at en ny, større oppdatering ville komme ut i 2024. "Vi har jobbet hardt med mange av problemene du har lagt ut, og forventer en oppdatering tidlig neste år som vil inkludere et stort antall pågående oppdragsfikseringer samt FSR3 og XeSS. Selv om vi har løst flere oppdragsproblemer, er det mye vanskeligere å fikse pågående oppdrag, og vi har laget et nytt system for å rette dem uten at du må rulle tilbake lagringen."

"Vi jobber også hardt med mange av de nye funksjonene dere har bedt om," fortsetter innlegget. "Fra bykart til mod-støtte og helt nye måter å reise på (følg med!). Disse vil rulles ut med en jevn frekvens av rettelser og oppdateringer som vi forventer å komme med omtrent hver sjette uke. Hvis det er noe som kan gjøres med en mindre oppdatering innimellom (som asteroiden), og vi føler at det er trygt, vil vi også komme med en slik oppdatering. Trygghet er nøkkelen her. Vi bruker mye tid på å teste selv den minste endring i et så stort og dynamisk spill."

Mens mod-støtte og bykart er ganske selvforklarende, er det spennende å se hva de nye reisemåtene kan bety. Uansett hva disse nye metodene er, får vi håpe at de kan gi dette rollespillet nye bein å stå på.