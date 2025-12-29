Bethesda-leder vil at Fallout 5 skal være et 600-timers spill

HQ

Bethesda har store ambisjoner for det neste Fallout-spillet. Selv om Fallout 5 ærlig talt kan være et tiår unna på dette tidspunktet, med tanke på hvor lang tid det har tatt oss å få Starfield og det stadig fraværende The Elder Scrolls VI, har teamet som jobber med spillet fortsatt store planer for den eventuelle utgivelsen. Det er håp fra Bethesdas studio designdirektør Emil Pagliarulo om at spillet kan ta 600 timer hvis vi vil ha det.

"Jeg ville vært fornøyd med et spill som er like vellykket som de tidligere Fallout-spillene som fortsetter å gi fansen det de elsker, vet du," sa Pagliarulo til Game Informer i et nylig intervju. "Og å gi dem en historie de kan leve seg inn i og systemer de elsker, og egentlig bare en opplevelse som de ikke spiller i 20 timer og ikke i 100 timer, men en opplevelse de kan spille i 200, 300, du vet, 600 timer, for det er den typen spill vi lager."</em>

Pagliarulo sa også at han ønsker å se Bethesda utvikle seg, og ikke bli sittende fast i fortiden. "Som i Oblivion-remasteren som kom ut, glemmer folk at i det originale Oblivion kunne du ikke sprinte. Så selvfølgelig kommer vi til å legge det til i Oblivion-remasteren. Sånne ting. Bransjen har gått videre, så vi ønsker å gå videre med det," sa han.

Når det er sagt, håper vi at den gamle Bethesda-sjarmen fortsatt er der. Det tar kanskje ikke 600 timer eller 100 timer å fullføre Fallout 4 eller Skyrims historie, men fans og spillere ville likevel lagt ned så mange timer eller mer i disse spillene før i tiden. Fallout 5 kan derfor lett bli et spill vi spiller i 600 timer, så lenge det er like innbydende som tidligere Bethesda-satsinger.