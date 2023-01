Bethesda lover å gi oss Starfields lanseringsdato veldig snart

HQ

Da Xbox Game Studios og Bethesda endelig bekreftet at de skal ha en såkalt Developer_Direct-sending hvor vi skal få vite mye mer om spill som Redfall, Forza Motorsport og Minecraft Legends i tillegg til The Elder Scrolls Online-utvidelser bemerket de at Starfield er såpass stort og viktig at det skal få en egen sending "litt senere". Nå har vi fått en liten oppdatering angående sistnevnte.

For da Bethesda Latin-Amerika la ut et bilde av Starfield på Instagram måtte jo bare noen spørre om når vi får lanseringsdatoen. Overraskende nok vi vedkommende faktisk svar:

"Vi skal annonsere den veldig snart. Vi forbereder en spesiell event for spillet"

Som de fleste vet varierer det veldig hva "snart" betyr i spillindustrien, så det mest nevneverdige med denne kommentaren er vel egentlig at den nærmest bekrefter at Starfields lanseringsdato skal avsløres i den spesielle sendingen dedikert til Skyrim-skapernes kommende storspill. Dermed trenger vi ikke å vente lenge på å få vite om teoriene mine om et utsettelse vekk fra første halvdel av 2023 stemmer.