Bethesda om hvordan du bør takle Starfield: Shattered Space: "Min anbefaling er å ta din eksisterende lagringsfil og gå i gang"

I slutten av denne måneden vil Starfield-spillere kunne fortsette sin opplevelse i Bethesdas kosmiske RPG i Shattered Space-utvidelsen. Med en så stor del av tilleggsinnholdet på vei, lurer du kanskje på hva som er den beste måten å takle spillet på. Bør du starte et nytt spill eller bare fortsette med din aktive lagring? Vi stilte ledende kreativ produsent Tim Lamb nettopp dette spørsmålet under et intervju på Gamescom, og han fortalte oss:

"Vi ønsket ikke å justere den første ombordstigningen av spilleren. Vi har mange komplekse spillsystemer som vi lærer deg, men veldig tidlig, kort tid etter det tidlige oppdraget i spillet, åpner Shattered Space seg og er tilgjengelig. Min anbefaling er å ta med deg den eksisterende lagringsfilen din og gå. Det er... Jeg vil si at det er litt utfordrende. Det har den slags skrekk og stemning. Nye spillere som begynner tidlig på lavt nivå, vil oppleve den som mer utfordrende."

Så, med det i tankene, vil du fortsette ditt Starfield-eventyr eller gå imot Lambs råd, starte en ny lagring og forsøke å takle Shattered Space så tidlig som mulig?