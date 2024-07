Bethesda registrerer navnet 'Starborn', og alle tegn peker på at det er den andre Starfield DLC

HQ

Mens vi fortsatt venter på utgivelsen av Starfields første utvidelse, Shattered Space, ser det nå ut til at vi har en anelse om navnet og historien til en andre utvidelse, som hvis Bethesda holder seg til sin veikart, vil være innholdet å se frem til for Starfield i 2025.

Det var X-brukeren Timur222 som la merke til at studioet hadde registrert navnet Starborn hos det amerikanske patentkontoret for bruk i videospillprogramvare. Men hva betyr Starborn, og hvorfor er det så tydelig relatert til Starfield? Vel, for det må jeg først gi en liten spoileradvarsel om spillet og fortsette etter bildet.

Selv om vi ikke har noen offisiell informasjon ennå, vil Starborn antagelig være den andre store utvidelsen for Starfield, og refererer direkte til den samme gruppen av mellomdimensjonale reisende som dukker opp foran hovedpersonen når han har samlet nok Artefacts i hovedhistorien.

For øyeblikket vet vi ikke om denne antatte andre utvidelsen endelig kommer neste år, men det ser ut til at den vil gjøre det.

Ser du frem til neste Starfield innhold?

Takk, VGC.