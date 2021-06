Bethesda sier at The Elder Scrolls VI fortsatt befinner seg i en designfase

The Elder Scrolls VI ble annonser på E3 2018 sammen med Starfield. Bethesda gjorde det raskt klart at førstnevnte var på et veldig tidlig stadium og vil bli lansert etter Starfield. Etter årets E3 vet vi nå at Starfield slippes i november neste år, hvilket betyr at The Elder Scrolls VI vil bli utgitt tidligst i 2023. Men det hørs ut som dette ikke er noe vi kan håpe på heller, ettersom ventetiden virker å være lenger enn som så.

I en samtale med The Telegraph hadde spilldesigner, produsent og bransjeveteran Todd Howard følgende å fortelle:

"The [new Starfield] technology, Creation Engine 2, is sort of built for both [games]. It's like a new tech base. The vast majority of our development work is on Starfield right now but everybody works on everything so the projects kind of intertwine.

It's good to think of The Elder Scrolls 6 as still being in a design [phase]... but we're checking the tech: 'Is this going to handle the things we want to do in that game?' Every game will have some new suites of technology so Elder Scrolls 6 will have some additions on to Creation Engine 2 that that game is going to require."<

Kort sagt; ettersom The Elder Scrolls VI bare befinner seg i designfasen bør vi ikke forvente spillet før 2024, kanskje 2025 eller til og med enda senere.

Takk, VGC