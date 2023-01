Bethesda skal avsløre Starfields lanseringsdato veldig snart

HQ

Da Microsoft endelig bekreftet at de skal ha en nyhetsfylt Developer_Direct-sending førstkommende onsdag gjorde de det fullstendig klart at denne i hovedsak skal gi oss mye mer informasjon om Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends og utvidelser til The Elder Scrolls Online. Derfor måtte de også bemerke at Starfield er et såpass stort og etterlengtet spill at det skal få en sending for seg selv senere. Denne sendingen vil tydeligvis gi oss det alle spør om.

Etter at Bethesda Latin-Amerika legger ut et bilde av Starfield på Instagram om når vi får spillets lanseringsdato, og interessant nok får vedkommende faktisk svar:

"Vi vil kunngjøre det veldig snart. Vi forbereder en spesiell event for spillet."

Som mange av dere vet har begrepet "snart" veldig forskjellige betydninger i spillindustrien, så den delen er ikke særlig bemerkelsesverdig. Derimot bekrefter vel denne meldingen enkelt og greit at Starfields lanseringsdato vil avsløres i den spesielle sendingen dedikert til Skyrim-skapernes etterlengtede spill, så da er det bare å vente på mer informasjon om den. Dermed må vi ikke vente lenge på å se om teorien min angående en utsettelse vekk fra første halvdel av 2023 stemmer eller ei.