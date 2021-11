Bethesda: Starfield-utviklingen startet i 2015

HQ

Når Starfield lanseres på PC og Xbox Series neste år blir det den første helt nye Bethesda-serien på mer enn 25 år. Men å faktisk ta dette steget var ikke alltid en selvfølge ettersom spill som disse tar enormt lang tid å utvikle, og det betydde at blant annet produksjonen av The Elder Scrolls VI måtte stå til side.

Utviklingen startet faktisk etter at Fallout 4 ble utgitt i 2015, noe som betyr at det allerede har seks år på nakken, og sju når det lanseres i 2022. I et intervju med IGN forklarer spillsjef Todd Howard hvorfor de endelig bestemte seg for å gjøre noe helt nytt:

"We felt doing something like Starfield... we'd been wanting to do something else for a long time and play in a new universe, so if not now — I'm going back in time, we started right after Fallout 4, so 2015 — if not now, when? It felt like, if we didn't do it then, the 'when' could be 'never'."

Howard virker også ganske sikker på at Starfield faktisk skal ha lansering den 11. november neste år som planlagt, og legger til at datoen er "in ink, not pencil". En beroligende beskjed etter alle forsinkelsene den siste tiden.