Bethesda tar stilling til krav om en « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered-oppdatering etter lanseringen på Nintendo Switch 2

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Hvis et spill fortsatt trenger noen ordentlige feilrettinger, og deretter lanseres på en annen plattform før disse rettingene er på plass, kan man begynne å lure på om feilrettingene noen gang kommer. Bethesda har gått ut og sagt at de vil komme, og Nintendo Switch 2-eiere av « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered får en forhåndsvisning av optimaliseringen som snart kommer til andre plattformer.

Under et innlegg på X/Twitter som minner spillere om at « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er tilgjengelig på Nintendo Switch 2 akkurat nå, svarte Bethesda med en uttalelse om etterspørselen etter en ny oppdatering for spillet. «Vi har hørt tilbakemeldingene deres der dere ber om en ny oppdatering for Oblivion Remastered. Nintendo Switch 2-versjonen av spillet har en rekke optimaliseringer som vi vurderer å bringe til andre plattformer, og vi vil dele mer når vi kan,» skrev utvikleren.

Selv om dette lovet at noe var på vei, var det ikke nok til å tilfredsstille alle. Fans som kommenterte under Bethesdas innlegg, krevde at ytelse og feilrettinger skulle prioriteres, samt en løsning på låsemekanismen i tredjepersonskamp. La oss håpe at optimaliseringene som er tilgjengelige i Nintendo Switch 2-versjonen, kan avhjelpe noen av disse problemene.