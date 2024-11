Bethesda: "The Elder Scrolls: Legends' servere vil stenge permanent"

HQ

Mens The Elder Scrolls Online har vært en stor suksess, har The Elder Scrolls: Legends - kortspillet som ble utgitt i 2017, vært litt mer av en flopp. Til tross for at det er gratis å spille klarte det aldri å finne et stort publikum, og nå ser det ut til at moroa definitivt er over.

Som Rock Paper Shotgun påpeker, har spillet blitt fjernet fra salg via Steam, og tilsynelatende vil serverne bli tatt offline i slutten av januar, ifølge en offisiell kunngjøring :

"The Elder Scrolls: Legends servere vil stenge permanent 30. januar 2025. Fra nå og frem til 30. januar 2025 vil alle gjenstander i butikken og inngangen til hendelser i spillet være tilgjengelig for 1 gull hver, slik at du kan glede deg over alt innholdet Legends har å tilby. På den datoen vil serverne bli stengt, og spillet vil være utilgjengelig. Takk for at du har spilt, og vi håper du har hatt det gøy i Legends."

Hvis du kjøpte noe for det, er det ut av vinduet nå, for som så mange andre live-tjenestetitler, har det ingen offline-modus.