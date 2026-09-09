Bethesda-veteran: Todd Howard ønsket å lage Starfield i stedet for The Elder Scrolls VI

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I november er det 15 år siden utgivelsen av The Elder Scrolls V: Skyrim, og det ser fortsatt ut til at det kan gå noen år til før vi får vende tilbake til Tamriel igjen. Fire år etter utgivelsen av Skyrim, i 2015, ble Fallout 4 lansert, og siden den gang har Bethesda sluppet to mer kontroversielle prosjekter: Fallout 76 og Starfield.

Så hva skjedde? Hvorfor gikk de ikke videre til « The Elder Scrolls VI etter Fallout 4? Nå har en tidligere Bethesda-veteran, Kurt Kuhlmann, uttalt seg om saken til FRVR (via PC Gamer) og forklarer at hvis teamet hadde fått det som de ville, ville ting ha blitt annerledes:

«...vi forventet alle at [The Elder Scrolls 6] skulle komme rett etter Fallout 4. Hvorfor skulle det ikke være slik? Det var det vi gjorde, og det var på en måte forventningen. Og så kom Fallout 76.»

Selv etter det var ikke fokuset på et nytt The Elder Scrolls-spill, til tross for at teamet ønsket det motsatte:

«[Fallout 76] skulle egentlig ikke involvere hele studioet vårt. Men så, altså, det vi egentlig skulle jobbe med etterpå – det var aldri slik at vi plutselig skulle begynne å jobbe med TES 6, selv om jeg tror det var det de fleste ønsket.»

Årsaken til dette var at Todd Hward ønsket å lage Starfield, og tilsynelatende trodde så sterkt på prosjektet at det til slutt ble en realitet :

«Todd sa noe sånt som: ‘Nei, vi skal lage Starfield. Jeg har fått det godkjent. Det blir en ny IP. Det blir et ambisiøst [spill]. Det blir det beste rom-RPG-spillet som noensinne er laget.’»

I dag vet vi at Bethesdas neste spill endelig blir The Elder Scrolls VI, men dessverre tyder de fleste rapporter på at det fortsatt kan ta noen år før det kommer. Hva mener du, burde Bethesda ha gitt ut The Elder Scrolls VI etter Fallout 4, eller var det riktig å lage Fallout 76 og Starfield i stedet?