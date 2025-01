Bethesda-veteran utsteder advarsel: Spillere er lei av endeløse spill

HQ

I takt med at spillverdenen vokser, begynner spillerne å føle seg overveldet av titler som krever hundrevis av timer med spilletid. Will Shen, som har jobbet med store Bethesda-prosjekter, delte nylig sine tanker om dette skiftet i YouTube-podkasten Kiwi Talkz. Han mener at mange spillere nå nøler med å kaste seg ut i lange, omfattende spill, spesielt når de allerede har pågående titler som de vender tilbake til gang på gang.

Mens massive spill som Call of Duty og det kommende GTA VI fortsetter å fange oppmerksomheten, fremhever Shen suksessen til kortere opplevelser, som Astro Bot. Disse spillene gir gode opplevelser uten at man trenger å binde seg til dem over lengre tid, noe som viser at spillerne kanskje er på jakt etter mer småbitte eventyr.

Denne trenden kan signalisere et skifte i spillernes forventninger. Etter hvert som kortere spill blir stadig mer populære, kan det tenkes at bransjen vil tilpasse seg denne etterspørselen etter mer tilgjengelige og tidseffektive spill? Hva tror du: Vil kortere spill bli den nye standarden?