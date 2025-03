Bethesda: "Vi har mange spennende ting planlagt for Starfield i år"

HQ

Etter utgivelsen av Shattered Space -utvidelsen har det vært ganske stille om Starfield en stund. For lenge, mente en X-bruker som spurte spillets offisielle konto hva som egentlig skjer. Det førte til et ganske uttømmende svar, som avslører at det er mye i rørledningen i år :

"Vi vet at du er ivrig etter en oppdatering, og vi setter virkelig pris på din lidenskap for Starfield. Teamet har jobbet hardt, og selv om vi ikke er klare til å dele spesifikke detaljer ennå, har vi mange spennende ting planlagt for spillet i år som vi gleder oss til å snakke om når tiden er inne. Vi lytter alltid og tar tilbakemeldingene deres til hjertet. Takk for at dere har vært en del av denne reisen sammen med oss."

Vi antar at en av disse tingene er den ryktede PlayStation 5- og Switch 2-versjonen. Utover det er det vanskeligere å spekulere i hva det handler om, men en ny utvidelse virker ikke urimelig, gjør det vel?