Bethesda vil ikke lage remastere eller remaker av Fallout 1 eller 2

Med all oppmerksomheten Fallout har fått som en franchise i det siste, ikke minst takket være Faallout 4s massive oppdatering og lansering på PS5 og Xbox Series og suksessen til TV-serien på Prime Video, kan man forvente at Microsoft og Bethesda vil tjene så mye penger de kan. Men Todd Howard har allerede sagt at han ikke ønsker å fremskynde planene sine for Fallout 5 for mye, og nå utelukker han også en retur til franchisens opprinnelse.

Bethesda-veteranen ga et intervju på MrMattyPlays' YouTube-kanal der han bekrefter at det ikke vil bli noen remastere eller rebooter av de to første Fallout -spillene, utviklet av Black Isle Studios (hvor mange av de nåværende Obsidian-utviklerne kommer fra).

Howard sier at de vil fortsette å støtte spillene for å holde dem tilgjengelige på PC og gjøre dem tilgjengelige for alle, men at de nå vil fokusere på å få fremtiden på rett fot.

"Vi har snakket om det, men prioriteringene våre når det gjelder 'hei, la oss gjøre utviklingsarbeid og få visse ting til å fungere', har ikke vært på disse områdene. Så, igjen, prioriteringen er 'hei, kan folk laste det opp og spille det'."

Inntil videre, og med mindre det kommer noen overraskelser fra Xbox Games Studios, ser det ut til at vi må fortsette å skvise Wasteland vi har kjent så langt med Fallout 4 og Fallout 76, som nylig har blitt utvidet i Skyline Valley DLC.

Takk, VGC.