Bethesda vil være vert for en Fallout Day Broadcast på onsdag

Selv om det ikke er en annen Partner Preview, en State of Play, en Nintendo Direct, eller noe av slikt kaliber og stående, er det planlagt et utstillingsvindu for denne uken. Bethesda vil være vertskap for en Fallout Day Broadcast den 23. oktober, og i nevnte strøm vil presentere og forhåndsvise hva fremtiden vil holde for Fallout 76.

Strømmen er planlagt til 23. oktober kl. 20:00 BST / 21:00 CEST, og spesifikt er vi lovet: "Få en sniktitt på nytt innhold i Fallout 76 og få med deg noen intervjuer med utviklere!"

Det vil også bli gitt litt kjærlighet til veldedighetsinitiativet Fallout for Hope, med en Community Parade and Celebration som også blir arrangert etter strømmen.

Kommer du til å se Fallout Day Broadcast, og hva håper du å se?