Bethesda vil være vert for en The Elder Scrolls Online Direct i april

Det er vanligvis hver sommer at vi får oppleve neste kapittel i The Elder Scrolls Online, ettersom den årlige store utvidelsen pleier å debutere i juni. Imidlertid får vi først høre om utvidelsen tidligere på året, og tilsynelatende vil det være tilfelle igjen for 2025.

Bethesda har nå bekreftet sine planer om å være vertskap for en The Elder Scrolls Online Direct 10. april, hvor vi vil bli vitne til "spennende kunngjøringer og oppdateringer." Vi blir ikke fortalt noe annet utover dette, ikke engang tidspunktet Direct vil bli holdt på ennå.

Det vi vet er at The Elder Scrolls Online nylig avduket planer om å bevege seg bort fra de tradisjonelle årlige kapitlene som den har brukt i årevis, med 2025 i stedet en tendens mot et større sesongfokus. Ingen tvil om at vi på dette Direct får se hvordan dette vil påvirke live-elementene i MMORPG fremover.