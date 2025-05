Betis og Chelsea i Conference League-finalen

HQ

UEFA-konkurransene er nesten ferdig for i år: Real Betis Balompié er den siste klubben som har nådd en finale, Conference League, etter en spennende 2-2-kamp mot Fiorentina i Firenze, 4-3 sammenlagt.

Antony var opphavsmannen til det første målet for Sevillian-laget, nok et å legge til sin store samling av mål (tall som overgår landsmannen Vinícius Jr. i år). Fiorentinas Robin Gosens svarte raskt med to mål, og tok kampen til kveldens eneste ekstraomganger, men Ez Abde for Betis scoret det avgjørende målet.

Samtidig vant Chelsea enkelt over Djugården, det svenske laget som hadde tapt 4-1 i det første oppgjøret. Et enkelt mål av Kiernan Dewsbury-Hall i første omgang var nok til å sikre billetten til finalen, noe som var forventet for en klubb med et mye høyere nivå enn de fleste av klubbene i den tredje europeiske turneringen, noe som kunne gjøre Chelsea til det første laget som vant alle tre Champions League, Europa League og Conference League.