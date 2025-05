Betis sammenligner Antonys statistikk med Vini Jr.: "Bare én klar Ballon d'Or-kandidat"

HQ

Antony Matheus dos Santos har gått fra å være en skurk i Manchester United til å bli en helt i Betis, den spanske klubben som lånte ham i vinter. Hans mål og målgivende pasninger har vært nøkkelen til klubbens opptur i LaLiga og deres dominans i Conference League.

Statistikken hans i år er faktisk bedre enn statistikken til den brasilianske landsmannen Vinícius Júnior i Real Madrid: 7 mål og 4 målgivende pasninger på 20 kamper, mot 5 mål og 3 målgivende pasninger på 24 kamper for Ballon d' Or-vinneren i fjor. "Det er bare én klar kandidat til Ballon d'Or 2025 i mine bøker", publiserte Sevillian-klubben på Instagram.

Fremtiden hans er uviss: Antony har fortsatt kontrakt med Manchester United frem til 2027, men Betis forsøker angivelig å kjøpe ham. United vil prøve å tjene gode penger på ham, etter å ha betalt Ajax 82 millioner pund (95 millioner euro), klubbens nest dyreste signering i klubbens historie, bare for at han skulle underprestere spektakulært og score nesten like mange mål på fire måneder i Betis som på to år i United.

