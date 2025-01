Better Man er en megaflop på kino

HQ

Better Man, filmen som ser Robbie Williams avbildet som en CGI-ape, hadde øynene på seg så snart premisset ble avslørt. En biopic med en skikkelig rar CGI-ape i sentrum? Vel, det høres ut som kino. Men bare fordi den ble delt over hele internett, betydde det dessverre ikke at folk gikk for å se den.

Per dags dato er filmen en kassabombe i dårlig forstand, og har bare spilt inn 10 millioner dollar på verdensbasis på et produksjonsbudsjett på 110 millioner dollar. Paramount Pictures betalte angivelig 25 millioner dollar for rettighetene til den amerikanske utgivelsen, som så langt bare har generert 1,1 millioner dollar.

Det er flere grunner til at Better Man kanskje ikke har lykkes. Nosferatu og den biografiske Bob Dylan-filmen har feid gjennom julesesongen på kino, og Robbie Williams har rett og slett ikke den samme stjernekraften som en stor kjendis i USA. Selv i Storbritannia viser Box Office Mojo at Better Man bare spilte inn 4,8 millioner dollar.

Selv om filmen har floppet og helt sikkert vil forsvinne i glemselen, kan du være sikker på at den vil dukke opp som et vanskelig trivia-spørsmål i årene som kommer.