Better Man Regissøren forklarer hvorfor Robbie Williams er en ape

Selv om Robbie Williams' kommende biografiske film Better Man kanskje har gått helt ubemerket hen, har en stor endring i filmens historiefortelling fått alles øyne rettet mot seg siden den først ble avslørt. I stedet for at Robbie blir portrettert av en annen skuespiller, vil han i stedet bli vist som en CGI-ape i filmen.

Regissør Michael Gracey snakket med The Independent om hva som lå til grunn for denne avgjørelsen. "Jeg tror du føler mer for et dyr som lider enn du gjør for et menneske", sa han. "Det er ikke noe glamorøst ved at en ape tar kokain. Det er faktisk litt trist og ubehagelig. Du tenker bare ... "Jeg vil ikke se ham gjøre det"."

Better Man har premiere 1. juledag, hvor den skal konkurrere mot den andre musikalbiografien A Complete Unknown. Vi får se om Robbie Williams som ape er et godt nok salgsargument for å lokke til seg kinogjengere, sammenlignet med historien om Bob Dylan spilt av Timothée Chalamet.

