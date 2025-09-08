Bevæpnede palestinere åpner ild på bussholdeplass i Jerusalem

HQ

I november 2023 drepte to palestinske bevæpnede menn tre personer på en bussholdeplass i Jerusalem. Israelske sikkerhetstjenester sa at angriperne i Jerusalem-skyteepisoden i 2023 var knyttet til Hamas. I dag har et plutselig skuddangrep på en bussholdeplass i utkanten av Jerusalem etterlatt flere døde og flere alvorlig skadde, noe som er en av de dødeligste hendelsene siden det forrige angrepet i 2023. Vitner beskrev scener av kaos da folk flyktet mens skuddene runget og etterlot kjøretøy gjennomhullet av kulehull. Myndighetene sa at angriperne kom fra nærliggende områder, og fant våpen og andre gjenstander på åstedet. Israelske styrker, inkludert militært personell, jobber sammen med politiet for å spore opp de involverte og forhindre ytterligere vold, og politiske ledere fordømte hendelsen og oppfordret til rask handling mot de ansvarlige. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!