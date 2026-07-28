Bevæpnet politi skal settes inn under Pride-festivalen i Storbritannia etter angrepet i Berlin

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Som følge av et nylig angrep på et LGBT+-arrangement i Berlin forrige helg, der én person ble drept og 29 ble skadet, er det besluttet at Brighton Pride-festivalen som finner sted kommende helg skal støttes av patruljerende bevæpnet politi.

Ifølge Sky News har Sussex-politiet bekreftet at de har til hensikt å sette inn sivilkledde politibetjenter og «spesialteam» under arrangementet, alt for å patruljere og imøtekomme den «økte bekymringen for sikkerheten».

Brighton Pride Festival regnes som Storbritannias største Pride-arrangement, og det forventes at rundt 500 000 mennesker vil reise til området for å delta i aktivitetene. Dette er grunnen til at disse forholdsreglene iverksettes, særlig ettersom angrepet under arrangementet i Berlin ble utført av en person med antatte forbindelser til en gruppe tilknyttet Islamsk stat. Den mistenkte, Abdul Ballout, kjørte en varebil inn i en folkemengde på festivalen i Berlin før han deretter stakk andre i nærheten med en machete. Han klarte å flykte, men ble funnet og skutt og drept av politiet rundt 24 timer senere.