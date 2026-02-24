"Bevaring av spill fungerer bare hvis folk bryr seg", sier GOG

HQ

Med tanke på det store antallet mennesker som spiller dataspill(selv om det ifølge nye data kan være i ferd med å krympe), er det ikke overraskende at spillere ofte blir sett på som en omskiftelig art, som ikke klarer å samle seg mot en sak for å forhindre at den blir presset på oss med makt i titlene våre. Mikrotransaksjoner, forhåndsbestillinger, vi har alle sett nettboblen prøve og mislykkes i å bekjempe dem, og først nylig har folk virkelig stemt med lommeboken ved å si at de bokstavelig talt ikke kan håndtere nok en live-service-tittel som blir dyttet på dem.

GOG, PC-plattformen som fokuserer sterkt på å bevare spill, vet hvordan spillere kan være, men i mangel av et bedre uttrykk, vet de også at de som "gir faen" vil avgjøre hobbyens fremtid. "Bevaring av spill fungerer bare hvis folk bryr seg", skrev GOG, som svar på et intervju med New Blood-sjef Dave Oshry, der han var bekymret for at folk ikke bryr seg om GOGs mål.

"GOG ble bygget for å sørge for at spillene som formet oss lever for alltid. Og med støtte fra samfunnet vårt har vi gjort akkurat det i nesten 20 år. Fremtiden for bevaring avgjøres av spillere som bryr seg. Så kjøp DRM-fritt, stem på Drømmelisten, bli med i GOG Patrons. Hvis spill betyr noe for deg, vis det. Og la oss sammen bevise at bevaring ikke er en nisje. Det er nødvendig," fortsetter tweeten.

I intervjuet påpekte Oshry at Steam fortsetter å dominere PC-markedet, og at GOG er akterutseilt. Det høres kanskje litt dystert ut, men så lenge folk vet at GOG er stedet å gå for å få tak i klassikerne sine på PC, er det håp om at plattformen vil holde seg i live.