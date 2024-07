Beverly Hills Cop: Axel F

HQ

Det er en litt bisarr idé at den opprinnelige filmen fra 1984 opprinnelig var ment å være en hardkokt politithriller med en arret Stallone i hovedrollen som en grinete, villøyd Detroit-politimann som drar til Los Angeles for å hevne drapet på kollegaen sin. Det vi fikk... var selvfølgelig en helt annen film, selv om rammeverket var det samme. I stedet for en mumlende, oljet, roid-pumpet 80-talls Stly, trådte stand-up-komikeren Eddie Murphy inn og gjorde Beverly Hills Cop til en komedie, i samråd med regissør Marty Brest.

Hvis man vil være kynisk, kan man selvfølgelig degradere Beverly Hills Cop (1984) til en veldig typisk actionkomedie av kontraster, med en flamboyant hovedperson som humper rundt og ler rart, hele filmen. For meg er originalen sterkt forbundet med 80-tallets sjarm og karisma, som jeg fortsatt synes Axel Foleys første besøk i Beverly Hills er full av. Jeg elsker filmen. Jeg har sett den sikkert 25 ganger i årenes løp, og jeg ler alltid like mye av Axels påfunn som av Serge med sin tvilsomme engelske aksent. Oppfølgeren er også bra. Tony Scotts andre film er full av atmosfære og karakter, og fungerer like godt som den strålende originalen med en Eddie Murphy i absolutt toppform. Den litt triste tredje filmen er derimot vanskelig å like, da den verken føles som en "Cops in Hollywood"-film eller som noe Murphy virkelig ønsket å gjøre på den tiden. Uinspirert, usammenhengende, kjedelig på en måte som Axel Foleys arbeid aldri var eller burde være.

Det har gått 30 år siden Hollywood Cop III, og med Netflix' økonomiske hjelp har Axel Foley vendt tilbake til Hollywood fordi enda en av hans nærmeste har havnet i trøbbel med innleide bøller. Axels datter Jane jobber som forsvarsadvokat i Los Angeles, der hun forsvarer et kartellmedlem som er arrestert for et drap han ikke har begått. Før Jane Foley vet ordet av det, har maskerte bøller truet henne på livet på den mest teatralsk dramatiske måten, noe som får faren til å ta morgenflyet fra Detroit til LA, igjen.

Vel fremme snubler Axel over en konspirasjon der noen høytstående politifolk ser ut til å være involvert, og med hjelp av sine gamle LA-kompiser Taggart & Rosewood og det nye talentet Abbot (Joseph Gordon-Levitt) legger han ut på en skurkejakt for å dekke over dem som prøver å drepe datteren hans og ta politifolkene bak konspirasjonen han nettopp snublet over. Historien er, som du kan se, stort sett identisk med de to første filmene, med tillegg av Jane. Dette kunne vært bra (enkelt og ikke-kunstig) hvis det var skrevet med finesse og hvis karakterene rundt Axel fungerte bedre enn de gjør. I stedet føles selve historien som en eneste lang repetisjon av noe som takket være karakter, sjarm og karisma fungerte utmerket på midten av 80-tallet, men som i dag bare føles fantasiløst og dumt.

Hele Cops in Hollywood: Axel F føles som et gammelt 80-tallsband som 30 år etter at de har lagt opp, gjør et storslått comeback med puddelhår og eyeliner, og jobber hardt og uironisk for å være like stilige, frekke og kule som de var i 1987, med null prosent suksess. Manuset er dumt. Karakterene føles som kopier av seg selv, og dialogen er forferdelig. Murphy er imidlertid god. Det merkes at han har savnet rollen som Axel Foley, noe som betyr at han her kjemper med nebb og klør for å få nøkkelscener til å fungere, noe de aldri gjør. Regien føles håpløst kjedelig, uten tempo, stil eller noen form for dynamikk, og til syvende og sist føles hele filmen som en dårlig episode av NCIS, på en måte. Og det er synd, med tanke på at Axel Foley-fansen har ventet på denne oppfølgeren i 30 (!) år.