Beverly Hills Cop: Axel F er en stor suksess for Netflix

Det har tatt utrolig lang tid for det fjerde manuset å bli ferdig, men Beverly Hills Cop: Axel F ser ut til å ha vært verdt å vente på. Etter tallene Netflix nå presenterer, er det deres desidert mest streamede film i 2024.

Beverly Hills Cop: Axel F Filmen er også blant topp 10 i 93 land verden over og har mer enn 41 millioner visninger. Fine tall, og med tanke på at Murphy selv har uttrykt interesse for å fortsette, baner dette kanskje vei for enda flere filmer i serien. Men hvem vet.

Hva synes du om Beverly Hills Cop: Axel F?