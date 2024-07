Beverly Hills Cop: Axel F fortsetter å dominere på Netflix

HQ

Hvem skulle trodd at den etterlengtede fjerde Beverly Hills Cop -filmen skulle bli en så stor suksess? For det er akkurat det som har skjedd, og både Netflix og Eddie Murphy feirer (selvfølgelig).

Nok en gang har vi et tydelig bevis på den utrolige kraften i litt velregissert nostalgi, og for andre uke på rad dominerer Beverly Hills Cop: Axel F Netflix med over 63 millioner visninger siden premieren.

Det er velfortjente tall, for selv om filmen neppe var noe mesterverk, var det tydelig at Murphy nok en gang hadde funnet tilbake til sin rollefigur, og det var en fornøyelse å se ham og gjengen finne på nye krumspring.

Likte du den siste Beverly Hills Cop -filmen, og håper du på flere oppfølgere?