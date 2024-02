Beverly Hills Cop: Axel F sikret premiere i juli

HQ

Eddie Murphy har ikke mangel på roller som kan beskrives som ikoniske. Dr. Dolittle, Mushu, Esel, Prins Akeem, Sherman Klump og Norbit. Men til tross for at han har hatt så mange elskede roller, er det få som har hatt like gode bein å stå på som Beverly Hills Cops Axel Foley.

Etter tre filmer på 80- og 90-tallet vender Murphy tilbake til denne rollen i år, når den fjerde filmen debuterer på Netflix. Filmen, som får den fulle tittelen Beverly Hills Cop: Axel F, fikk vi en første teaser-trailer for noen uker siden, da det ble bekreftet at filmen ville komme i år. Nå har strømmetjenesten, som en del av en forhåndsvisning av Netflix 2024, satt en fast dato for prosjektet.

Den 3. juli er dagen når Beverly Hills Cop: Axel F kommer til Netflix. For å markere denne kunngjøringen kan du sjekke ut forhåndsvisningsvideoen nedenfor og skrubbe til 2:24-merket for noen sekunder med nye opptak, og du kan også sjekke ut det nye bildet fra filmen nedenfor.