Bevis at du er den raskeste i Gran Turismo 7 og vinn en PlayStation 5!

Gran Turismo 7 har vært på vei lenge, og for å feire lanseringen har vi inngått et samarbeid med Sony om å sparke i gang en stor turnering, der du får muligheten til å bevise at du er den raskeste i Norden. Du kan dessuten vinne premier bare ved å melde deg på. Hovedpremien er en PlayStation 5, samt et sett ratt og pedaler i form av Thrustmaster T248. Det vil også være 12-måneders PlayStation Plus-abonnementer til andre- og tredjeplass, samt Gran Turismo-merch.

Så sveiv i gang Gran Turismo 7. Denne gangen skal vi til Goodwood Circuit i England for å spille «Clubman+»-eventet. Dette betyr at det er visse begrensninger og krav til stede, men det er også en måte for deg å vise frem skillsa dine uten distraksjoner og variabler. Spillet setter visse krav til PP-ratingen og dekkene, som må møtes for å få tilgang til banen og eventet. Siden spillet er tilgjengelig på både PlayStation 4 og PlayStation 5 kan du delta selv om du ikke har en next-gen-konsoll. Påmeldinger finner du på vår turneringsside

Vennligst les instruksjonen på turneringssiden nøye, og vær ekstra oppmerksom på påmeldings- og verifiseringsprosessen.

Blant de første 100 som melder seg på skal vi dele ut fem 3-måneders PS Plus-abonnementer, og intet mindre enn tre ultralette trådløse RIG 700HS-headset.

Premiene for den raskeste tiden er som følger: