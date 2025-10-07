Beyerdynamic Amiron 300

Noen ørepropper er bedre enn andre. Noen av de beste er laget av dedikerte lydfirmaer, som Beyerdynamic, og Amiron 300 er en av dem. Beyerdynamic har vært i bransjen i mer enn 100 år og er basert i Tyskland, så til deres ære vil jeg holde denne anmeldelsen så effektiv og faktabasert korrekt som jeg kan.

Produktpresentasjonen på nettstedet er på punkt, som en tysk ingeniør, det er noen markedsføringsfraser, men ingen halvhjertet fortelling om hvordan 500 profesjonelle musikere har hjulpet til med utviklingen, eller hvordan dette er et produkt som krevde mer forskning enn moon buggy. Man må bare elske tyskernes evne til ikke å kaste bort tid på noe som ikke er essensielt.

Den leveres i et nydelig etui, designet er elegant og moderne med metallkant, den har fem størrelser ørepropper, Bluetooth 5.3-tilkobling, seks mikrofoner for tale- og støyreduksjon, nesten 30 timers total batteritid med ANC, og den støtter LDAC-lyd med høy oppløsning. Etuiet har naturligvis også Qi-lading.

Driverne er 10 mm, og hver ørepropp veier bare 4,4 gram. Kombinert med den slanke designen passer de lett i øret, og ja, det er forskjellig for hver person. Den kommer i svart og beige, og det følger til og med med en liten app som trengs for å slå på og kontrollere ANC. Etuiet er veldig lite, og materialet gir godt grep for å unngå at øreproppene glir ut av hendene dine.

For å gå litt bort fra dette: Beyerdynamic er mest kjent for sine studiohodetelefoner og hodetelefoner for lydovervåking i innspillings-, TV- og radiobransjen, og det er den lyden du får. Så hva får du for 190 euro? Kort sagt mye.

Jeg synes de er ganske komfortable, kombinert med en åpen og luftig lyd med god trøkk som normalt ikke er det jeg tenker på når noen sier "in-ears". På grunn av vekten og størrelsen kan de sitte i øret i timevis uten å bli ukomfortable, noe som er et solid pluss i min bok.

Lyden er ganske imponerende. De har et faktisk lydbilde, noe de fleste in-ear-hører mangler, og selv om det ikke er vertikalt bredt, er det bredt nok til at hvert instrument skiller seg ut. Musikken flyter sammenhengende, og selv om ANC er ganske kraftig, påvirker den kvaliteten noe, men ikke nok til at jeg vil anbefale å slå den av. Bassen er rimelig, men mangler den samme definisjonen som mellomtonen, som er ekstremt imponerende, veldig detaljert, gjennomsiktig og generelt ser ut til å være på et høyt oppløsningsnivå, noe som er mye nærmere virkelig gode hodetelefoner enn de fleste andre in-ear-hodetelefoner på markedet. Diskanten er ikke helt på samme nivå, den er mer skarp enn korrekt, og litt tilbakelent i lydsignaturen, selv for instrumenter og lyder som burde være mer harde og metalliske. Det gjør dem imidlertid gode å lytte med når det ikke er hi-fi-korrekt lyd du er ute etter, og det er det sjelden med in-ears.

Jeg kan ikke gi dem 9,5/10, men hvis jeg kunne, ville jeg gjort det. De er så nær ved å være perfekte at jeg både anbefaler dem, men også håper på en oppdatert versjon med diskant og bass som er like bra som mellomtonen på Amiron 300.