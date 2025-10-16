Beyerdynamic DT990 Pro X

Vi har lenge fokusert på å bruke profesjonelt utstyr i stedet for prangende og tungt merkede "gaming"-alternativer, men det koster som regel også en del, ettersom det meste er rettet mot forretningsbruk og har langt større budsjetter enn det vi vanlige mennesker har til rådighet.

Her kommer Beyerdynamic DT 990 Pro X. Dette er en arbeidshest fra mikse- og innspillingsbransjen. Den er ment å være ganske billig, samtidig som den skal ha en nøytral og presis gjengivelse av det som kommer inn i den, og med lett utskiftbare deler i tilfelle noe skulle gå i stykker.

Beyerdynamic har mer enn 100 års historie som tysk lydutstyrsfirma, og har fulgt med i tiden. I løpet av de siste årene har de også opprettet en forbrukeravdeling som håndterer trådløse hodetelefoner og in-ears, og dem skal vi også se nærmere på ved en senere anledning.

DT990 Pro X har også en litt billigere versjon, non-X, som kommer i to forskjellige impedansversjoner. Den har imidlertid ikke Stellar .45 -driveren som gjør at denne skiller seg ut fra konkurrentene i 230 €-klassen. Den er kablet med mini-XLR, sitter fantastisk på hodet, og selv om jeg foretrekker mesh, er velourmaterialet på øreputene også fint.

Stellar .45 -elementet er laget med en stiv 45 mm trelagsmembran med en kobberbelagt svingspole som er plassert i et svært smalt gap, med et høyfast neodym-jern-bor-magnetsystem. Kurven det hele sitter i, er laget av glassfiberfylt nylon. Og det er et ganske viktig poeng, for den fleksible og komfortable hodebøylen kombinert med de myke øreputene gir en flott opplevelse ved langvarig bruk som få dedikerte gaming-merker kan måle seg med. Ulempen er at hodetelefonene har åpen bakside, noe som gjør at noe av viftestøyen fra datamaskinen slipper inn, men i praksis er dette et svært lite problem.

Hodetelefonene er produsert i Tyskland, med den byggekvaliteten du forventer. Det betyr også at hodetelefonene er laget så godt som Beyerdynamic kan gjøre det, og de bryr seg ikke om hva det betyr for den andre maskinvaren din. Kort sagt, du trenger en ekte hodetelefonforsterker for dette. Med bare 48 ohms impedans vil det som er integrert i datamaskinen din ikke være godt nok. Jeg måtte bytte til en annen modell enn min rørreferanse for DT 990X.

Så disse er ikke for reiser eller pendling. De er kablede, og det lover veldig godt for lydkvaliteten, der de leverer for det meste. Som med mange andre åpne hodetelefoner sliter de med subbassen, noe som er et spørsmål om konstruksjonsprinsipp mer enn noe annet, men ellers gir de en åpen, høyoppløst og transparent lyd med en liten varme i mellomtonen. Lydbildet kunne vært bredere, men det kan skyldes forsterkeren min. Det er litt fuzz, som et fall i diskanten rett over mellomtonen, rundt 4-4,5 kHz. Det er litt uvanlig, men siden det ikke er paret med en bassforsterkning, blir man fort vant til det, og det forsterker bare den øvre mellomtonen med litt mer varme enn en nøytralt lydende hodetelefon. Men på dette punktet er det ikke rom for å klage.

Disse er avrundede, har god lyd til en svært anstendig pris, og med svært komfortable øreputer for langvarig bruk. Det er vanskelig å ikke anbefale dem, gitt at du har forsterkeren til å bruke dem.