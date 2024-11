Beyerdynamic MMX 330 PRO

HQ

Da Beyerdynamic lanserte MMX 330 PRO, ble jeg nysgjerrig, spesielt med tanke på løftet om å bygge bro mellom spill- og profflyd. Beyerdynamic er kjent for å lage hodetelefoner av studiokvalitet, og med dette headsettet har de lagt lista høyt for strømmere og spillere som krever kvalitet uten å gå på kompromiss med komforten. Etter å ha testet det i både intense spilløkter og profesjonelle lydapplikasjoner, får du her alt du trenger å vite om MMX 330 PRO - og om det fortjener investeringen din.

Et blikk på MMX 330 PRO, og det er tydelig at Beyerdynamic har omfavnet en mer minimalistisk estetikk, noe som er forfriskende i et marked som oversvømmes av RGB-lys og skarpe vinkler. I stedet føles MMX 330 PRO mer raffinert. Hodetelefonene har et rent utseende, med en solid ramme som ikke føles tung på hodet, takket være den lette aluminiumskonstruksjonen. Hodebøylen er sjenerøst polstret, noe som gir komfort selv under maratonøkter, og den unngår den fryktede klemmeeffekten som andre proffhodesett kan ha.

Det er imidlertid ikke bare form over funksjon. Øreklokkene, som har plysjaktig minneskum dekket med et mykt, pustende materiale, gir solid isolasjon fra ekstern støy. Jeg vil si at de ikke kommer til å eliminere omgivelseslyd like effektivt som aktiv støyreduksjon, men når det gjelder passiv isolasjon, gjør de en prisverdig jobb. Og med Beyerdynamics historie kan du være trygg på at MMX 330 PRO har førsteklasses byggekvalitet og er bygget for å vare.

Hjertet i ethvert hodesett er lyden, og det er her MMX 330 PRO virkelig briljerer. Med Beyerdynamics TESLA-drivere, som er optimalisert for spill og strømming, er lyden et stort sprang over vanlige spillhodesett i samme prisklasse. Lyden er klar, balansert og overraskende kraftig uten overveldende bass. Spill som Cyberpunk 2077 og DOOM Eternal hørtes oppslukende ut, med klare høyder og fyldige mellomtoner som ikke føltes utydelige eller overdrevent forsterket. Eksplosjoner er kraftige, men kontrollerte, fotspor er lette å lokalisere, og alle lydsignaler føles målrettet lagvis.

For strømmere og innholdsskapere er lydprofilen til dette headsettet et stort pluss. Dialogen kommer klart og tydelig frem, noe som er avgjørende for å høre stemmer i spillet eller balansere din egen stemme når du spiller inn kommentarer. Selv om lydbildet ikke er like ekspansivt som i noen åpne studiohodesett, klarer det likevel å gi en dybdefølelse som er godt over gjennomsnittet for et lukket gaminghodesett.

Hvis du vurderer å bruke disse hodetelefonene til musikk, skal du vite at de fungerer bemerkelsesverdig godt på tvers av sjangre. Spor med intrikat instrumentering presenteres rent, og det er nok bassrespons til å håndtere hip-hop og EDM uten at det går på bekostning av klarheten. Det er imidlertid verdt å merke seg at audiofiler som foretrekker en flatere respons, kan oppleve dem som en anelse varmere enn det som er strengt nøytralt.

Spillere og streamere trenger en god mikrofon, og Beyerdynamic forstår dette. MMX 330 PRO er utstyrt med en avtakbar kardioid-kondensatormikrofon som ligger milevis foran det du finner på et typisk spillhodesett. Under testing ga mikrofonen klar, fyldig stemmegjengivelse med minimal bakgrunnsstøy - en game-changer for strømmere som vil ha profesjonell lyd uten å måtte betale for et separat mikrofonoppsett.

Mikrofonen gjør en solid jobb med å isolere stemmen din fra bakgrunnslyder. Den er imidlertid følsom, så hvis du befinner deg i et støyende miljø, må du regne med at den fanger opp noe bakgrunnsstøy. På den positive siden betyr følsomheten at den fanger opp et større spekter av stemmen din, noe som er en fin detalj for strømmere som ønsker å forbedre lydkvaliteten.

En av de største fordelene med MMX 330 PRO er komforten. Beyerdynamics hodesett får ofte høye karakterer i denne avdelingen, og denne modellen er ikke annerledes. Selv under lange spilløkter føles hodesettet komfortabelt og lett, takket være den godt polstrede hodebøylen og øreputene i minneskum. Hodesettet sitter godt uten å legge for mye press, noe som gjør det ideelt for de lange spill- eller strømmeøktene der komforten kan være avgjørende for opplevelsen.

I motsetning til mange andre hodesett som begynner å føles svette etter noen timer, gjør MMX 330 PRO en god jobb med å holde seg kjølig. Det pustende stoffet som dekker ørekoppene, forhindrer overoppheting, noe som er spesielt nyttig hvis du strømmer i sterkt lys. Jeg har brukt dette headsettet i flere økter etter hverandre, og det er et av de få jeg ikke har følt behov for å ta av meg så snart jeg er ferdig.

En av MMX 330 PROs fremste egenskaper er allsidigheten. Den er kompatibel med flere plattformer, inkludert PC, konsoller og mobile enheter, takket være 3,5 mm-kontakten. Enten du spiller på PS5, spiller inn på den bærbare PC-en eller lytter til musikk på telefonen, takler MMX 330 PRO alt. Den avtakbare kabelen er en annen gjennomtenkt funksjon, som gjør det enkelt å bytte den ut ved behov.

For strømmere som liker å bytte mellom enheter, er dette hodesettets enkelhet en gave fra himmelen. Plug-and-play-funksjonaliteten er så sømløs som den kan bli, og for de som ønsker å ta det et hakk opp, vil sammenkobling med en DAC (digital-til-analog-konverter) gi en enda rikere lydopplevelse.

Selv om MMX 330 PRO er utmerket på mange områder, har den noen få forbehold. For det første er den ikke det beste alternativet for basstunge lydprofiler. Bassen er tilstedeværende og slagkraftig, men aldri overveldende. Hvis du er en person som vil ha dundrende bass i alle spill eller sanger, vil du kanskje synes at bassresponsen er litt tam.

MMX 330 PRO er dessuten i den dyrere prisklassen. Med tanke på kvaliteten er prisen berettiget, men hvis du er en vanlig spiller som ikke prioriterer lydkvalitet, finnes det mer budsjettvennlige hodetelefoner som vil fungere godt for deg.

Beyerdynamic MMX 330 PRO er ekte vare. Det er det ingen tvil om. Det er et gjennomtenkt designet stykke utstyr som lever opp til hypen. Med sin fantastiske lydkvalitet, mikrofon av profesjonell kvalitet og varige komfort er det et fantastisk valg for spillere som ønsker å heve lydopplevelsen og strømmere som trenger pålitelig, klar lyd for publikum. Den er ikke billig, og den tilfredsstiller kanskje ikke dem som ønsker ekstra bass, men for målgruppen - spillere og innholdsskapere som prioriterer lyd og byggekvalitet - er den verdt hver eneste krone.