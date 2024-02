Beyond Doors

Vi har alle følt oss litt slitne og utslitte av jobben eller studiene våre på et eller annet tidspunkt. Det er bare en del av livet. Vi har kanskje ikke vært helt på samme nivå som vår hovedperson Caleb, som en dag våkner opp i en mystisk dimensjon etter at han begynte å føle seg sliten og utbrent på jobben og derfor må finne meningen med livet. Vi får ikke vite så mye mer om historien enn det, og inne i selve spillet avsløres ingenting, men det står i beskrivelsen når du laster det ned. Hvorvidt Caleb deretter kommer overens med utbrentheten sin, forteller heller ikke historien, og vi får heller ikke vite hva hans egentlige mening med livet er, men etter nivå 35 er det rett og slett over. Det føles ganske skuffende, for det er ikke et spesielt historiedrevet spill, det handler om å pusle seg gjennom etter beste evne. Selv om jeg selvsagt setter pris på en god historie, er det ikke noe jeg forventet i særlig grad i dette tilfellet, men det hadde likevel vært fint å vite hva som skjer når spillet er over.

HQ

Overraskende nok er alle banene låst opp fra begynnelsen av, og du kan dermed takle dem i akkurat den rekkefølgen du vil. Du trenger ikke å fullføre en bane for å låse opp den neste, noe jeg synes er litt synd siden det gir deg litt spenning og motivasjon til å fortsette. Caleb kan ikke gjøre mer enn å hoppe og gå, og han utvikler seg absolutt ingenting i løpet av de 35 nivåene. Det er noen ekstra hindringer og noen ting han kan hoppe på for å komme litt høyere, men hans egne evner påvirkes ikke. Det synes jeg er litt trist, det hadde vært litt mer interessant om han hadde lært seg å dobbelthoppe underveis eller noe lignende, det hadde åpnet opp for flere muligheter og gjort banene mye mer interessante.

Det er et veldig enkelt oppsett som er lett å forstå og som ikke krever noen direkte forkunnskaper for å sette seg inn i, det er et sidescrollende eventyr med mye plattform- og puslespillelementer. Ikke noe avansert, men det er ikke mer enn å hoppe fra platå til platå og samle hele sedler, halve sedler og litt senere G-klør. Dette må imidlertid gjøres i riktig rekkefølge, og det som gjør det litt vanskeligere er at det er dører som fungerer som portaler som flytter Caleb til en annen del av nivået i sidelengs retning og også portaler som flytter ham enten opp eller ned. Til å begynne med er det selvfølgelig veldig enkelt, men stiene blir stadig mer uoversiktlige, og det er til og med noen portaler som fører deg rett i døden, så du må være forsiktig. Heldigvis kan du fortsette å prøve, for du kan ikke få game over eller noe sånt. Du må imidlertid starte fra begynnelsen på den aktuelle banen hvis du dør, og det er ikke alltid like morsomt, spesielt ikke på de siste ti banene som er ganske vanskelige. Selve styringen og spillkontrollen er ellers så enkel som den kan være, du beveger deg enten til høyre eller venstre med venstre joystick og hopper med A-knappen. Hvis jeg skal kritisere noe her, er det at det føles litt ujevnt og at enkelte partier, spesielt i de senere delene av spillet, krever millimeterpresisjon på hoppene, ellers dør du og må begynne på nytt.

Det er definitivt ikke et stygt spill, det kan jeg ikke si. Men det er veldig mørkt og Caleb har ikke mange karaktertrekk, han ser litt ut som en skyggefigur eller kanskje en demon, avhengig av hvordan du vil se det, det som skiller seg ut er det røde slipset hans og kofferten han insisterer på å bære. Det er ikke mye farger generelt, men det er alltid mørkt, månen lyser opp litt slik at du kan se hvor du skal gå. Av og til får vi faktisk oppleve den berømte blodmånen også, og da lyser den i stedet i en nydelig og litt pornorød farge. Omgivelsene er ellers ikke spesielt foranderlige, men etter hvert kommer det noen sopper med god sprett du kan hoppe på for å komme litt høyere og også spesielle felt der du enten kan sveve eller kontrollen endres og du må styre stikk motsatt av tidligere. Det er ikke en enkel justering, og disse øyeblikkene krever litt konsentrasjon og tålmodighet. Men jeg hadde satt pris på litt mer variasjon enn som så, kanskje noen av banene hadde vært litt lettere - at man kan begynne å ane daggryet når man nærmer seg oppløsningen, for eksempel. Det hadde gitt litt mer dynamikk og fått det til å føles litt mer levende enn det gjør nå, til tross for månens forandringer.

Liker du å plukke achievements, er dette definitivt et spill som kan passe, de hagler helt inn og for hver fullførte bane får du en som er verdt 25, noe som da betyr at når alle 35 banene er fullført, kan du legge til 1000 nye ferske poeng til gamerscoren din og det ser alltid ganske fint ut med et 100% fullført spill på listen.

Jeg kan ikke si at jeg føler at Beyond Doors er en opplevelse jeg kommer til å bære med meg i lang tid. På mange måter føles det ikke som så mye mer enn et skuldertrekk, men det er et ganske harmløst og lettvint tidsfordriv som varer i rundt to timer hvis du har lyst til å løse noen gåter. Jeg hadde ønsket meg litt mer varierende miljøer og til og med å plukke opp en evne eller to underveis. At det også slutter så brått uten å avsløre noe om hva som egentlig skjer med Caleb etter det 35. sporet er litt synd, fant han sitt kall og var han fornøyd med livet sitt? Det får vi kanskje aldri vite.