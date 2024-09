HQ

Doug har hatt en ganske tøff kveld. Etter å ha kommet hjem til foreldrene sammen med skolevenninnen Rosie rømmer marsvinet Boom Boom. Doug løper ut av huset for å finne kjæledyret sitt, men blir jaget av en zombie-lignende skapning fra en annen verden før han kaster seg hodestups inn i en portal som eneste utvei. Han får så vite at jorden er tapt til en kraft som kalles The End, at han er en av de eneste menneskelige overlevende, og at han nå er bosatt i Galaxyland - et kollektiv av fremmede arter som lever i et nettverk av planeter som er designet for å holde beboerne fornøyde.

Som sagt, en tøff kveld for Doug, men et ganske bra oppsett for Beyond Galaxyland. Beyond Galaxyland er et moderne rollespill med all sjarmen til et klassisk Final Fantasy-spill, og det imponerer umiddelbart med sin pikselerte grafikk og sitt dunkende lydspor. Fra de mørke avkrokene på hovedstadsplaneten Neo til den lyse skogverdenen Erros - det er mange nydelige miljøer å utforske, og det er morsomt å bare hoppe rundt i dem. Som et sideskrollende rollespill åpner ikke Beyond Galaxyland seg helt opp, men det er mange skjulte kriker og kroker å utforske sammen med tilleggsoppdrag som gir deg alle slags sprø eventyr. Alt fra The Thing møter Murder on the Orient Express til et sci-fi Arthur-eventyr kan du finne i spillets sideoppdrag.

I likhet med gamle rollespill er Beyond Galaxyland ganske enkelt i sitt gameplay, i hvert fall i starten. Du kan utforske, og du kan slåss. Utforskningen og puslespillmekanikken er enkel, men morsom og givende å engasjere seg i. Gåtene utnytter de ulike omgivelsene og oppleves som unike, selv om de i stor grad går ut på at du enten må flytte noe dit det skal være eller trykke på knapper i riktig rekkefølge. Bevegelsene er tilfredsstillende og rytmiske, og brytes fint opp av kampene.

Dette er en annonse:

Både variasjonen i fiender og evnene dine er en stor suksess i Beyond Galaxylands kamper. I det ene øyeblikket kjemper du mot raptorer, i det neste takler du en enorm humanoid gris eller et levende ruletthjul. Det hele er så sprøtt som dette romfartseventyret skal være (spesielt når du tenker på at du får selskap av et marsvin som er tvunget gjennom tusenvis av år med evolusjon i løpet av få minutter), og lar deg kaste deg ut i universet på Beyond Galaxyland. Som i andre klassiske rollespill er kampene turbaserte, og du har muligheten til å angripe, bruke en evne, bruke en gjenstand eller tilkalle i menyen. Angrep bygger opp dine evnepoeng, og bruk av evner koster dem, men det er en hake.

HQ

I Beyond Galaxyland kan du bomme på angrepene dine. Fiender kan også bomme på deg, og du kan blokkere med en QTE for å få redusert skade, men det at du bommer føles i stor grad tilfeldig. Du trykker på en knapp på tastaturet eller kontrolleren for hvert angrep, men det er alltid en sjanse for at du bommer selv om du har perfekt rytme. Når du bommer mister du to evnepoeng. Når jeg fullførte min runde med 13 evnepoeng og de fleste av de sterkere evnene koster 7 eller mer, kan angrepene dine gi en følelse av tilfeldighet som virker unødvendig straffende. Fordi RNG-gudene bestemte at jeg skulle bomme på tre angrep, kan jeg nå ikke bruke evnen jeg trengte og risikerer å tape kampen. Det er ikke taktisk og gir ikke mye til opplevelsen, bortsett fra å legge til gjenstander som øker nøyaktigheten din. Kampene viste seg å være enkle nok, selv med tilfeldighetene, men det føltes som et merkelig valg.

I tillegg til å hylle gamle rollespill som Final Fantasy, har Beyond Galaxyland også sin egen Pokémon-hyllest, ettersom du kan fange fiender i spillet for å bruke dem som påkallelser senere, inkludert bosser. Disse innkallingene har sin egen ressurs og kan gi teamet ditt gode forsterkninger, skadeevner og debuffs mot fienden. Så snart jeg begynte å få mest mulig ut av tilkallingene mine, fungerte kampene som smurt. Det er bra at kampene ikke er på grensen til å være for vanskelige, med tanke på at spillet utelukkende baserer seg på manuelle lagringer, så hvis du dør, bør du håpe at det var et lagringspunkt i nærheten. Det er sjenerøst nok med disse lagringspunktene, så du trenger virkelig ikke bekymre deg, bare sørg for å fortsette å lagre når du kan.

Dette er en annonse:

Nå kommer vi til det jeg mener er Beyond Galaxylands største styrke og svakhet, nemlig fortellingen. I åpningen går det slag i slag, og man blir like andpusten som Doug når man får høre at hele jorden har gått under. Noe av dialogen her er litt formelaktig, og Doug må minne oss på at han er trist ved å gråte litt for ofte. Disse litt merkelige eller svakere karakterøyeblikkene vedvarer til tider, men universet som er etablert her holder deg gående. For hver nye karakterintroduksjon og hver nye bit av historien som dumper ned på din vei dukker det opp et fjell av spørsmål. Bossene du møter er alle utrolig minneverdige, både i det visuelle og i mekanikken, og gjennom hele eventyret blir du dratt inn i Galaxyland og følger Dougs søken etter å vende tilbake og fikse hjemmet sitt.

Underveis i eventyret kommer jeg til en viss bosskamp. Jeg tenker at dette kan være inngangen til en actionfylt tredje akt. Jeg er tross alt ikke i nærheten av spillets maksimale nivå ennå. Jeg er til og med psuedo-låst ute av noen kamper fordi jeg ikke er så sterk. Men til min store overraskelse, når jeg slår bossen og får se en mellomsekvens som bare stiller flere spørsmål enn den besvarer, har jeg vunnet spillet. Jeg kan selvsagt ikke gå inn på spoilere her, men hvis du spiller Beyond Galaxyland selv, er jeg sikker på at du vil føle en lignende følelse av forvirring når rulleteksten ruller. Ingenting blir besvart, ingen endelige gevinster eller tap blir gjort. Historien slutter ikke på en måte som legger opp til en oppfølger, det føles som om den rett og slett stopper midtveis. Jeg er ikke sikker på om det er planlagt mer historieinnhold eller et nytt spill, men historien bare avbryter seg selv. Det er ikke engang slik at det er en skjult slutt hvis du kommer til maks nivå og gjør alt sideinnholdet, ettersom du bare starter fra New Game Plus eller går tilbake før den siste bossen. Det gjorde meg virkelig forvirret og førte dessverre til at Beyond Galaxyland ikke nådde helt de høydene jeg trodde det var i stand til.

Til tross for en skuffende slutt og noen irritasjonsmomenter med dialogen og kampene, er Beyond Galaxyland et rollespill som vil minne deg om de berusende dagene i ditt første Final Fantasy, blandet med en Pokémon-blanding. Verdenen, gjennomgangen, gåtene og lydsporet vil holde deg underholdt gjennom hele eventyret, og jeg håper bare at vi snart får se en avslutning på det.