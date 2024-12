Beyond Good and Evil 2 utviklingskonflikter eksponert

HQ

Michel Ancel er mest kjent i spillbransjen som skaperen av Beyond Good and Evil og Rayman-serien, men han har nå vært pensjonert fra spillverdenen i nesten fem år. Etter at han forlot Ubisoft i 2020, har kreatøren vendt oppmerksomheten mot dyrelivsrelaterte prosjekter, men han er en fremtredende stemme som fortsatt holder noen hemmeligheter om sine siste år i det franske selskapet. Og nå har noen av dem dukket opp om det lenge forsinkede Beyond Good and Evil 2.

Ifølge et intervju i Superpouvoir (takk, VGC), var problemene med spillet, som fremdeles ikke har noe lanseringsvindu selv om det offisielt fortsatt er under utvikling, allerede mange for fire år siden.

"I noen prosjekter setter vi oss selv store utfordringer og setter sammen team med lidenskap, men uten å vite hvor lang og kompleks veien vil være", forklarer Ancel. "Lidenskap er en fantastisk energi, men det kan også føre til sammenstøt mellom entusiaster. På Beyond Good & Evil 2 var det for eksempel for mange problemer mellom lederne."

"Art director ville gjøre alt om igjen og om igjen, spilldirektøren ville lage en dungeon crawler, og jeg drømte om et romeventyr. Vi ble ikke enige, og spilldirektøren tok prosjektet i en annen retning."

"I slike situasjoner går teamene frem og tilbake og vet ikke engang hvem som har ansvaret og hvem som tar avgjørelsene. Produsenten skal liksom bringe orden i situasjonen, men det skjedde ikke. Yves Guillemot måtte til og med reise ned til Montpellier for å få ting på rett kjøl igjen, men det var ikke nok, og spilldirektøren fortsatte i sin egenrådighet".

Det er nettopp Guillemots lederskap som har vært en av hovedkritikkene fra Ubisofts investorer den siste tiden, og det ser ut til at avhengig av hans beslutning om hvorvidt han blir værende som administrerende direktør eller ikke, vil avhenge av hvor mye selskapet og dets prosjekter vil endre seg.