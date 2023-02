Beyond Good & Evil 2 administrerende direktør slutter midt i fransk arbeidsetterforskning

HQ

Beyond Good & Evil 2 er et av de spillene som virker låst i utviklingshelvete, og selv om vi av og til hører det gode med det, ser det kommende spillet fra Ubisoft ikke ut til å være i anstendig form.

Ytterligere bevis på dette kommer fra Kotaku, som har hevdet at franske myndigheter for tiden etterforsker Ubisoft Montpellier, i frykt for at de ansatte lider av sykdom og utbrenthet.

Som en del av dette ble det bekreftet at Guillaume Carmona, administrerende direktør i Beyond Good & Evil 2, ikke ville komme tilbake til kontoret. "Gitt lengden på utviklingssyklusen med Beyond Good & Evil 2," sa en Ubisoft-talsperson. "Montpelliers utviklingsteam gjennomgår trivselsvurderinger gjennom en tredjepart for forebyggende tiltak og for å evaluere hvor det kan være behov for ytterligere støtte."

Det ser ut til at Beyond Good & Evil 2 fortsatt ikke engang er i preproduksjonsfasen av utviklingen, da en kreativ visjon ennå ikke er avgjort. Med uroen forårsaket av etterforskningen, vil dette sannsynligvis bare presse arbeidet med spillet enda lenger tilbake, men utviklingen av en tittel som har sittet fast i limbo i godt over et tiår, bør ikke gå på bekostning av personalet som jobber med det.