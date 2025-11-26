Beyond Good & Evil 2 er fortsatt under utvikling, og Ubisoft ansetter

HQ

Hva er statusen til Beyond Good & Evil 2? Spillet ble annonsert for 17 år siden, og det er fortsatt ingen tegn på at utviklingen nærmer seg ferdigstillelse. Vi har imidlertid mottatt rapporter nå og da som tyder på at det ikke har blitt kansellert tross alt, og det er det vi skal snakke om i dag.

Eurogamer har lagt merke til en stillingsannonse fra Ubisoft Montpellier, hvor de leter etter en teknisk lyddesigner, og de legger ikke skjul på hvilket prosjekt denne personen skal jobbe med. I presentasjonen kan vi lese :

"Beyond Good & Evil 2 er et action-eventyrspill i en åpen verden i et fengslende romoperaunivers og den direkte oppfølgeren til kultklassikeren fra 2003. Basert på en banebrytende teknologi drevet av den proprietære Voyager-motoren, har Beyond Good & Evil 2 som mål å tilby en sømløs opplevelse av utforskning og rompirateri i et solsystem fullt av eksotiske steder, fargerike karakterer og mysterier å avdekke, alene eller med venner."

For et år siden rapporterte vi at Fawzi Mesmar hadde blitt den nye kreative regissøren for spillet etter at den forrige regissøren, Emile Morel, tragisk gikk bort i 2023. Når det gjelder når vi får se noe fra Beyond Good & Evil 2, kan vi bare gjette. The Game Awards ville normalt være vårt beste bud, men etter 17 år er det litt som Half-Life 3, og det kommer kanskje / kanskje ikke, og vi vet ikke når.