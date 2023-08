Beyond Good & Evil får en 20-årsjubileumsutgave

Det er seks år siden Ubisoft reannonserte Beyond Good & Evil 2, men utviklingen har ikke akkurat gått på skinner etter det. Faktisk har spillet gått forbi Duke Nukem Forever som det spillet som har vært lengst under utvikling, så det er forståelig at mange har gitt opp troen på at dette spillet noen gang vil se dagens lys og derfor sluttet å snakke om det. Ubisoft kan imidlertid forvente seg mange spørsmål om prosjektet fremover.

Entertainment Software Rating Board avslører nemlig at det originale Beyond Good & Evil får en 20th Anniversary Edition til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch. Sammendraget er det samme som originalens, så det er umulig å si om denne versjonen vil inneholde noen form for oppgraderinger og ekstra innhold eller ikke. Jubileet er imidlertid 14. november, så vi får nok offisielle detaljer (og dermed spørsmål om Beyond Good & Evil 2 fra fansen) ganske snart.