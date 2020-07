Du ser på Annonser

I går annonserte Netflix at de lager en Splinter Cell-serie sammen med John Wick-skaperen Derek Kolstad, men streamingselskapet har ikke tenkt å stoppe samarbeidet med Ubisoft der.

Nå kan de også fortelle at arbeidet med en Beyond Good & Evil-film har startet, og at det vil være en ren adapsjon av spillet. Noe mer enn det får vi ikke vite, så vi får se om det er filmen eller Beyond Good & Evil 2 som slippes først.