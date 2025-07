Beyond the Spider-Verse forsinket med tre uker

HQ

Premieren på det siste kapittelet i Miles Morales-sagaen er fortsatt to år unna, og nå har Sony kunngjort at Spider-Man-fans må vente litt lenger enn opprinnelig forventet på konklusjonen. Studioet har utsatt premieren med tre uker, og den nye utgivelsesdatoen er satt til 25. juni 2027.

Årsaken til forsinkelsen? Sony tar sikte på å maksimere filmens appell blant yngre publikummere, i håp om at timingen vil falle bedre sammen med skolens sommerferie - slik at barna kan komme på kino akkurat når ferien starter.

Dette er ikke filmens første forsinkelse. Regissør Phil Lord har tidligere understreket viktigheten av å avslutte trilogien på riktig måte og ta den ekstra tiden som trengs for å finjustere det siste kapittelet - for fansen.

"Vi vet hvor viktig denne serien er for så mange mennesker rundt oss. Vi kunne bare ikke kjøre den tilbake. Så vi bestemte oss for at vi måtte ta oss tid til å sørge for at vi fikk det helt riktig."

Gleder du deg til den siste delen i Miles Morales-sagaen?