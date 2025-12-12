Bezos og Musk utforsker å bygge AI-datasentre i verdensrommet

HQ

Blue Origin har utviklet teknologi for kunstig intelligens datasentre i bane i mer enn et år, ifølge en Wall Street Journal-rapport som siterer en person som er kjent med saken (via Reuters).

Rapporten sier også at Elon Musks SpaceX planlegger å bruke oppgraderte Starlink-satellitter til å være vert for AI-databehandling nyttelast, og presenterer konseptet for investorer som en del av et aksjesalg som kan verdsette selskapet til rundt 800 milliarder dollar.

Interessen for datasentre i bane har skutt fart ettersom landbaserte anlegg belaster strømnettet og krever enorme mengder vann til kjøling.

Bezos har tidligere spådd at gigawatt-datasentre vil bli bygget i verdensrommet i løpet av 10-20 år, med argumentet om at konstant solenergi etter hvert vil gjøre databehandling utenfor planeten billigere enn jordbaserte alternativer.

I en tale i oktober sa han at rommet tilbyr solenergi "24/7" uten væravbrudd, noe som gjør det ideelt for store AI-treningsklynger. Musk avviste nylig rapporter om at SpaceX allerede er i ferd med å hente inn kapital til en verdsettelse på 800 milliarder dollar.