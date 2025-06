BFI-rapport hevder at 130 000 manus har blitt brukt til å trene opp AI-modeller

HQ

AI befinner seg i en slags ville vesten-fase akkurat nå. Ettersom mange fortsatt er i ferd med å venne seg til teknologiens eksistens og muligheter, er det lovgivningen som ligger bak den voksende trenden med AI-modeller. Dette betyr at mange modeller fritt bruker opphavsrettsbeskyttet innhold for å lære og vokse.

En ny undersøkelse fra British Film Institute (BFI) hevder at mer enn 130 000 manus har blitt brukt til å trene AI-modeller. Via Deadline hevder rapporten at AIs bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold er den "dominerende bekymringen" rundt teknologien.

"Etter hvert som generative modeller lærer strukturen og språket i skjermfortellinger - fra tekst, bilder og video - kan de deretter replikere disse strukturene og skape nye resultater til en brøkdel av kostnadene og utgiftene til de originale verkene," heter det i rapporten. "Disse innlærte evnene kan brukes til å hjelpe menneskelige skapere, men AI-verktøy kan også brukes til å konkurrere mot de opprinnelige skaperne, hvis arbeid de er opplært på."

Britiske lovgivere vurderer for tiden en mulighet for rettighetshavere til å reservere seg mot at innholdet deres brukes til AI-trening. Men det er frykt for at den britiske regjeringen gjør for lite og for sent for å redde landets filmindustri.

"Uten strategisk planlegging kan den britiske filmsektoren bli utkonkurrert av globale konkurrenter og nye AI-native studioer", skrev BFIs forskningsdirektør Rishi Coupland. "Sektorens fremtid kan avhenge av dens evne til å utnytte fordelene med kunstig intelligens og samtidig redusere risikoen."