Biden-administrasjonen vil ikke håndheve det amerikanske TikTok-forbudet denne søndagen

I flere måneder har vi snakket og skrevet om et forestående forbud mot TikTok i USA. Den amerikanske regjeringen ønsket at appen skulle være amerikansk eid i landet, og krevde at TikTok-eieren ByteDance skulle selge appen. Etter at kravet ble avslått, bestemte USA seg for å forby TikTok denne søndagen, den 19. januar.

Nå går imidlertid Biden-administrasjonen tilbake på den datoen, og bestemmer at det i stedet skal være opp til Trump-administrasjonen å vedta loven. "Vår holdning i denne saken har vært klar: TikTok bør fortsette å operere under amerikansk eierskap. Gitt tidspunktet for når det trer i kraft i løpet av en helg dagen før innsettelsen, vil det være opp til den neste administrasjonen å implementere", sa en tjenestemann i Det hvite hus til ABC News.

Selv om det betyr at det er opp til Big Donny å bestemme hva som skjer med TikTok, kan det hende at appen selv bestemmer seg for å stenge seg selv i USA uansett. 170 millioner mennesker i USA bruker TikTok, men mange har allerede gått over til RedNote, en annen kinesisk app med svært like funksjoner.

