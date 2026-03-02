Biden advarer om at Trump kan "stjele" det kommende mellomvalget

HQ

USAs tidligere president Joe Biden har advart om at hans etterfølger, Donald Trump, vil forsøke å "stjele" det kommende mellomvalget. I en tale i South Carolina under en seremoni for å hedre hans livstid i politikken, sa Biden at Trump oppretter barrierer mot stemmegivning fordi han " vet at han ikke kan vinne din stemme".

Biden beskrev det nåværende politiske klimaet som "mørke dager" for landet og gjenopplivet en frase fra 2020-kampanjen sin, og kalte øyeblikket for nok et kapittel i "kampen om denne nasjonens sjel". Han oppfordret amerikanerne til å "møte opp og stemme", og hevdet at valgdeltakelse fortsatt er den sterkeste garantien for demokratisk makt.

Talen var en av Bidens sjeldne offentlige opptredener siden han forlot sitt embete. Han kritiserte også Trumps siste State of the Union-tale og innvandringspolitikk, samtidig som han pekte på meningsmålinger som viser at presidentens oppslutning er historisk lav. Biden, som trakk seg under valgkampen i 2024 og støttet Kamala Harris, måtte til slutt se Trump vende tilbake til Det hvite hus etter å ha beseiret henne i parlamentsvalget...