BIG Conference 2024 presenterer nye foredragsholdere og endrer formatet på indie-konkurransen BIG Contest

BIG Conference Bilbao har i en årrekke tatt over for det tidligere FUn&Serious, og tilbyr et møtepunkt for publikum, utviklere og medlemmer av videospillindustrien for å skape forretnings- og utviklingssynergier som fremmer den spanske industrien, både innenfor og utenfor våre grenser. Som hvert år vil Gamereactor være i Bilbao for å tilby en spesiell dekning av arrangementet, med intervjuer, demoer og god atmosfære. Og nå vet vi litt om hva som venter oss der.

Arrangørene har de siste ukene bekreftet noen av foredragsholderne som vil delta på arrangementet, inkludert V Buckenham, skaperen av Downpour; Thomas Panuel og Julien Moya fra Rundisc, som vil presentere en post-mortem av Chants of Sennaar. Nå er også illustratøren Clara Dies, Emilio Coppola, administrerende direktør i Godot Foundation (spillmotoren med åpen kildekode) og Adam Roches, grunnlegger og kreativ leder i Robust Games, som presenterer sin første tittel Loco Motive, bekreftet. Roger Mendoza, medgrunnlegger av Nomada Studio, vil også gi Neva's post-mortem,

og Laura González, fra IndieDevDay, som her bytter rolle for å presentere sitt nye profesjonelle prosjekt i form av den jobbformidlingsfokuserte videospillprosjektinkubatoren Powerup+.

Et annet viktig aspekt ved BIG-konferansens aktiviteter er at formatet for BIG-konkurransen i år er endret for å gjøre det mulig for flere studioer som ikke har mulighet til å være til stede, å delta og presentere prosjektene sine for nominasjonene i kategorien Most Innovative Game. En kategori med en premie på 4000 euro til vinneren og en invitasjon til å presentere spillet sitt på scenen etter lanseringen, med alle utgifter betalt. I tillegg går konkurransen fra å være internasjonal til kun å være på europeisk nivå. Jupiter Hadley, journalist og ny koordinator for BIG Contest, vil også holde en presentasjon med fokus på game jams som en drivkraft for dataspillinnovasjon.

Den 5., 6. og 7. desember er det planlagt en rekke aktiviteter på Euskalduna-palasset, og det blir også mulighet til å prøve en rekke spill under utvikling. Hvis du ønsker å delta på BIG Conference Bilbao 2024 som besøkende, eller hvis du ønsker å kontakte arrangørene, kan du gjøre det her.