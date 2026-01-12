Mens etablerte AAA-plattformspill er sjeldnere og ofte er Nintendos domene i disse dager, er det ingen mangel på indie-alternativer. På den voksende listen på dette området finner vi nå arbeidet til det lille studioet Luckshot Games, som i et forsøk på å lyse opp den ofte kjedelige januar, har lansert det herlige 3D-plattformspillet kjent som Big Hops.

Dette er, som navnet antyder, et 3D-plattformspill som dreier seg om en liten og sjarmerende froskehelt ved navn Hop. Premisset for eventyret er ganske enkelt: Du får i oppgave å reise gjennom unikt stiliserte biomer og riker i et forsøk på å komme deg tilbake til det sjarmerende skogshjemmet ditt, etter å ha blitt kidnappet av et flerdimensjonalt vesen kjent som Diss. Poenget er at Big Hops ikke er ute etter å rokke ved den etablerte ordenen i plattformverdenen, det er ikke ute etter å omdefinere hva vi kjenner til og forventer av denne sjangeren, det er rett og slett et søtt og lett tilgjengelig alternativ som bør underholde fans i alle aldre og demografiske grupper.

HQ

For å oppnå dette gjør Big Hops praktisk talt akkurat det du håper på fra et 3D-plattformspill. Det har et enkelt premiss og en enkel idé, støtter det med en nydelig og visuelt tiltalende kunststil, og styrker dette ytterligere med et utvalg av spillmekanikker og kontroller som er raske å lære og vanskelige å mestre. Det er 3D-plattformspill 101, men det er også en grunn til at denne formelen er så velkjent og ofte brukt, og det er fordi den rett og slett er effektiv. Big Hops er det siste eksemplet på dette, ettersom denne indieperlen er uanstrengt underholdende, selv om den kanskje ikke tar nok kreativ risiko.

Hop Som protagonist har han et bevegelsessett som gjør ham i stand til å hoppe og klatre, svinge og gripe med tungen, bære, lagre og kaste gjenstander og på andre måter samhandle med omgivelsene på en rekke ulike måter. De tilgjengelige evnene overvelder aldri spilleren, men på samme måte som i Astro Bot nylig eller Super Mario og til og med Bubsy gjennom årene, kan de settes sammen og lenkes sammen i kjappe og raske kombinasjoner som gjør at du kan zoome rundt på hvert nivå med letthet når du ønsker det. Det er en utfordrende balanse å tilby en mekanisk pakke som dette, men Luckshot har klart å gjøre det, og det på en god måte, og skapt et spill som er perfekt for alle slags plattformfans.

Men bare fordi mekanikken gjør det mulig for nybegynnere å kose seg og veteraner å misbruke spillet, betyr ikke det at resten av opplevelsen er designet slik. Big Hops er ellers et ganske enkelt videospill, med en banedesign som ikke stiller så mange spørsmål overhodet og en historie som spiller på det trygge. Det jeg mener er at nivåene ikke vil frustrere deg med intrikate og utfordrende seksjoner, og du vil heller ikke bli forvirret over hvilken retning du skal ta. Det hele er ganske klart definert, og det gjelder både hovedoppdragene og sideaktivitetene som dreier seg om typiske sjangerelementer, det være seg samleobjekter som insekter og Dark Drips og Bits, og så videre, for å låse opp kosmetikk og andre oppgraderinger. Igjen, det er greit, men hvis du begynner å bli lei av den velkjente sjangertrenden med å bruke timevis på å samle gjenstander spredt over de forskjellige nivåene, så vil du til slutt bli litt lei av mye av det Big Hops presenterer utenfor allfarvei.

Men et av områdene som dette spillet utmerker seg på, er uten tvil hvordan grønnsaker passer inn i ligningen. Det høres kanskje rart ut, men Hop kan plukke opp og bruke Veggies til sin fordel, og kaste disse gjenstandene rundt i verden for å skape nye måter å komme seg rundt på. Trenger du å nå nye høyder? Kast en sopp for å lage en hoppepute. Prøver du å krysse et stort gap? Kast et eple for å lage et gripepunkt, eller bruk kaktusene til å lage en line du kan gå på. Poenget er at disse mekanikkene, sammen med det lagringsbare ryggsekk-systemet, betyr at du ganske enkelt kan sette din egen vri på nivået, noe som til syvende og sist er en beundringsverdig designidé når du bringer Hops egne evner og sett i spill.

Luckshot De skal ha ros for å ha skapt en stilistisk enkel, men mekanisk kreativ tittel, men de skal også berømmes for å ha klart å gi en så liten indietittel funksjoner som enkelte store AAA-franchiser av en eller annen uviss grunn rett og slett ikke kan forstå. Mye av dialogen i Big Hops er stemmelagt, noe som bidrar enormt til å gjøre denne verdenen mer levende og historien mer engasjerende. Skuespillerne er sjarmerende, og de får karakterene og verdenene de eksisterer i til å skille seg ut og gi dem en ekstra dimensjon. Det kan virke som en grunnleggende ting å ha med, men dette alene gjør mye for å få et spill til å føles mer oppslukende og mindre ensomt.

Så Big Hops har mye å feire og grunner til å sjekke det ut, men det er også verdt å huske at det på mange måter er et ganske tradisjonelt og kjent 3D-plattformspill. Hvis du spiller nok av denne typen spill, vil du vite hvilken retning Big Hops tar etter bare noen få minutter, og det er ikke negativt, bare noe å vite. Men samtidig, for et spill som har blitt laget av et lite team, et spill som er veldig rimelig priset til $ 20, vil du ikke gå for langt galt med dette nydelige, fargerike og sjarmerende prosjektet.