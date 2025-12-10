Big Hops gir nyttår en pangstart med lanseringsdato i januar

Januar er vanligvis en ganske treg måned for lanseringer av videospill, ettersom bransjen våkner opp igjen fra julesøvnen. Folkene på Luckshot Games kommer tydeligvis ikke til å slappe av når vi går inn i høytiden, for under Day of the Devs -sendingen avslørte indieteamet at prosjektet deres, Big Hops, vil være et av de første spillene som kommer på nyåret.

Dette er et action-plattformspill som skal lanseres så snart som 12. januar 2026, og på PC via Steam, Nintendo Switch 1, og PS5, og setter spillerne i skoene til en froskhelt kjent som Hop, som etter å ha blitt kidnappet av en ånd kalt Diss, må finne ut hvordan de skal komme seg hjem igjen. Dette vil imidlertid ikke på langt nær være en enkel oppgave, ettersom Hop må krysse en ørken, et hav og et fjell, alt mens du håndterer Diss underveis.

Som froskehelt har du tilgang til en rekke plattformferdigheter som spenner fra hopp og dykk, klatring og mageglidning, veggløping og til og med svinging gjennom luften, noe som betyr at det bør være noenlunde overkommelig å komme seg rundt. Og vi er også informert om at når du reiser rundt i de tre hovedbiomnivåene, kan du komme over forskjellige antrekk og fargealternativer for å kunne tilpasse Hop til din smak.

Kommer du til å sjekke ut Big Hops på nyåret?