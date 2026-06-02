Big John slår Guinness verdensrekord ved å navngi flest kinesiske takeaway-retter i løpet av 30 sekunder

Han har blitt litt av en nasjonalskatt i Storbritannia, og denne siste utviklingen vil bare bidra til å sementere arven hans ytterligere. John "Big John" Fisher har offisielt blitt Guinness verdensrekordholder, ettersom den populære internettsensasjonen nå har slått rekorden i å navngi flest kinesiske takeaway-retter fra hukommelsen i løpet av et 30-sekunders vindu.

Den enorme innsatsen ble filmet live på video, der Big John fortalte om en rekke menypunkter i kategoriene chow mein, stekt ris og svart bønnesaus, med en rekke forretter og andre menypunkter innimellom. Til sammen klarte Big John 40 menypunkter på 30 sekunder, noe som var nok til å slå rekorden og gjøre krav på tittelen.

Big John sa følgende om bragden: "Jeg ble kjent på nettet for å spise kinesisk takeaway uten at det var min egen feil - min mellomste sønn Henry pleide å legge meg ut på TikTok og sosiale medier uten at jeg visste det. Og det virket som om folk likte takeaway-bestillingene mine."

Du kan se den bemerkelsesverdige innsatsen i videoen nedenfor.