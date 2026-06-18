Big John «The Boshfather» Fisher skal være vert på puben «The Phoenix» under VCT Masters London-arrangementet « Arms Fan Fest»

HQ

Denne helgen avsluttes Valorant Champions Tour Masters London-arrangementet, og de siste kampene i sluttspillet vil bli spilt i løpet av de kommende dagene. Turneringen, som går av stabelen 19.–21. juni, vil også by på en Fan Fest der spillerne kan samles og feire alt som har med « Valorant » å gjøre, og til og med se kampene sammen som et engasjert fellesskap.

Et av elementene som vil bli tilbudt under Fan Fest, er en temapub kalt The Phoenix Arms. Dette beskrives av Riot Games som en «humoristisk pubopplevelse» som byr på «temainnredning, fellesskapsaktiviteter og noen overraskelser bak baren.» Interessant... Hva kan det siste punktet henvise til?

Det viser seg at Riot har klart å få med seg Big John «The Boshfather» Fisher som vert på The Phoenix Arms i denne perioden, og den populære influenceren på sosiale medier skal være til stede og skjenke øl til alle besøkende. Med tanke på Big Johns nylige stjernestatus må man regne med at det vil bli stor oppmøte for å se mannen i aksjon.

The Phoenix Arms vil være plassert i Hackney Bridge-delen av Copper Box Arena, der arrangementet finner sted. Så, har du tenkt å stikke innom for å ta en pint med «The Boshfather»?